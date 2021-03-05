Роспотребнадзор выявил нарушения в студенческом общежитии на ул. Обвинской

Краевой Роспотребнадзор выявил нарушение санитарных норм в общежитии для студентов средних профессиональных образовательных учреждений, расположенном на ул. Обвинской, 12а. Ранее на грязь и антисанитарию пожаловались жильцы общежития.

Как сообщается на сайте краевого Роспотребнадзора, в ходе проверки было установлено, что в общежитии несвоевременно меняется постельное белье и не проводится обязательная ежедневная влажная уборка помещений. ГБУ «Управление общежитиями СПО ПК» выдано предписание об устранении нарушений. В отношении управляющей организации и директора общежития составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 6.4 КоАП.

Информацию об антисанитарии в общежитии студенты разместили в социальных сетях в январе этого года. О ситуации в общежитии подробно рассказывалось на портале 59.ru.