Прокуроры устанавливают факты поборов на саратовских кладбищах

Прокуратура Саратовской области выявила новые нарушения на рынке ритуальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, выявлены пробелы правового регулирования в сфере похоронного дела. В Саратове фактически отсутствовал учет родственных захоронений, порядок предоставления земельных участков для погребения, что создает «предпосылки для совершения преступных деяний». «Работники кладбищ Саратова, вводя граждан в заблуждение относительно возмездности оказания услуги по предоставлению места для захоронения, выдвигали требования о передаче им денежных средств, заведомо зная о том, что предоставление указанной муниципальной услуги производится безвозмездно», - сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По таким фактам было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество), однако проверка показала, что незаконное взимание денежных средств с граждан не прекратилось. Надзорное ведомство организовало опрос родственников умерших для установления фактов поборов за предоставление земельных участков под захоронение.

Главе города Михаилу Иса6еву внесено представление.

Также имеют место нарушения при размещении магазинов ритуальных услуг. Законом запрещено размещать такие торговые объекты в многоквартирных домах, однако два факта выявлены в Энгельсе и 14 – в Саратове. Должностные лица управления Роспотребнадзора по Саратовской области не принимали мер по выявлению нарушений этой категории.

Руководителю управления Ольге Кожановой внесено представление.

Марина Ковалева