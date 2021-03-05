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Удмуртия выделит на поддержку СОКНО 20 млн рублей

Удмуртии выделили грант Президента РФ в 10 млн руб. для софинансирования расходов социально ориентированных некоммерческих организаций (СОКНО). Общая сумма поддержки СОКНО, с учетом средств регионального бюджета, составит 20 млн руб., сообщает минэкономики региона.

«Софинансирование выделяется уполномоченным органам (организациям) в субъектах РФ на условиях оказания ими поддержки некоммерческим неправительственным организациям исключительно по итогам открытых и прозрачных конкурсов, организуемых в соответствии с лучшими практиками и рекомендациями Фонда президентских грантов. В республике таким уполномоченным органом является минэкономики»,— отметили в ведомстве.

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