Неблагоприятным назвали свое экономическое положение 83% красноярских предпринимателей

Опрос среди 260 предпринимателей из разных муниципалитетов Красноярского края показал, что только 14% из них считают состояние своей компании стабильным и 3% отмечают рост.

«Большинство предпринимателей характеризуют свое экономическое положение на начало 2021 года как неблагоприятное (83%). При этом, 51% испытывают снижение финансовых показателей, 20% — кризис, а 12% планируют вовсе закрыть собственный бизнес», — сообщается на сайте уполномоченного по защите прав предпринимателей в Красноярском крае Станислава Заблоцкого.

Деловую среду в Красноярском крае назвали неблагоприятной или скорее неблагоприятной для ведения бизнеса 74% опрошенных, 41% задумываются о переводе деятельности в другой регион. Кроме того, 63% предпринимателей сообщили, что их выручка в последнем квартале 2020 года продолжила снижаться по сравнению со II-III кварталами.

Меры поддержки региональных властей в условиях пандемии положительно и скорее положительно оценили только 23% опрошенных предпринимателей, 51% — выразили отрицательное отношение, еще 26% — сообщили, что ничего о поддержке не слышали.

«По мнению предпринимателей, в 2021 году должен быть дополнительно введен комплекс мер по поддержке бизнеса, а именно: налоговые льготы и отсрочки (25,4%), субсидии пострадавшим сферам (10,8%), льготные кредиты (4,2%), облегчение условий доступа к государственным и муниципальным закупкам (2,7%), льготная краевая и муниципальная аренда (2,3%)», — уточняет пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Среди принявших участие в опросе, 64% — индивидуальные предприниматели, 33% – руководители малых и средних предприятий, 3% — руководители объединений предпринимателей.