В суд передадут дело о незаконном предпринимательстве бывшего вице-мэра Майкопа

В Адыгее завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего заместителя мэра Майкопа. Его подозревали в незаконном предпринимательстве (ст. 289 УК РФ) и превышении полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ), сообщает СУ СКР по республике.

По данным следствия, заместитель мэра, являясь муниципальным служащим, управлял двумя коммерческими предприятиями Майкопа. Он участвовал в ведении хозяйственно-финансовой деятельности этих предприятий, предоставлял им льготы и преимущества. Одна из компаний с помощью покровительства вице-мэра получала муниципальные контракты на выгодных условиях.

Сейчас уголовное дело вице-мэра направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Как писал “Ъ-Кубань”, уголовное дело в отношении одного из заместителей мэра Майкопа было возбуждено в июле 2020 года. Ранее его подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ)

Виктория Колганова