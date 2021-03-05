РАНХиГС назвал самых влиятельных и известных женщин Челябинской области

К 8 марта челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы традиционно опубликовал рейтинги влиятельности и известности представительниц региональной элиты.

Самой влиятельной женщиной области, как и год назад, признали первого вице-губернатора Ирину Гехт. Вторая в этом списке глава Челябинска Наталья Котова. Замыкает первую тройку руководитель регионального УФАС Анна Козлова. В десятку вошли также министр экономики региона Наталья Лугачева, ее первый заместитель Ирина Акбашева, министр тарифного регулирования и энергетики Татьяна Кучиц, руководитель управления Федеральной службы судебных приставов Юлия Третьякова, первый замглавы минобрнауки Елена Коузова, министр социальных отношений Ирина Буторина и сенатор Маргарита Павлова.

Рейтинг известности в этом году возглавила Наталья Котова. Анна Козлова поднялась с четвертого на второе место. Ирина Гехт, которая год назад была наверху списка, занимает третью строку. На четвертом месте Маргарита Павлова (3-е в прошлом году). Замыкает пятерку, как и годом ранее, Елена Коузова. С десятого на шестое место поднялась депутат заксобрания Ольга Мухометьярова, с одиннадцатого на седьмое – прима-балерина оперного театра, народная артистка России Татьяна Предеина. На восьмом месте глава попечительского совета Федерации дзюдо Челябинской области, общественный деятель и супруга губернатора Ирина Текслер, ставшая новичком рейтинга. Девятое и десятое место с одинаковыми баллами заняли председатель комитета по делам образования Челябинска Светлана Портье и глава минтарифов Татьяна Кучиц.