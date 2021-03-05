Жителя Удмуртии будут судить за нападение на полицейского с отверткой

44-летнего жителя села Какмож в Вавожском районе Удмуртии будут судить за нападение на полицейского и причинение легкого вреда здоровью своей супруге (ч. 1 ст. 318 УК РФ, п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Установлено, что 26 декабря 2020 года участковый выехал в Какмож по сообщению местной жительницы о том, что ее муж наносит ей побои в состоянии опьянения. Во время получения полицейским объяснений от потерпевшей, обвиняемый напал на его с отверткой. Участковый сумел пресечь нападение и повалить злоумышленника на пол. Также установлено, что в ноябре 2020 года обвиняемый нанес супруге удар табуретом, от которого она упала в подпол дома и получила повреждения.