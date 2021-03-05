Заболеваемость COVID-19 среди пожилых саратовцев начала снижаться

В Саратовской области за сутки подтверждено 189 новых случаев коронавируса, выздоровело 138 пациентов. Такие данные предоставил оперативный штаб.

Общее количество заболевших COVID-19 в регионе достиг 50459 человек, выздоровевших - 45499.

В Саратове зарегистрировано 86 новых случаев, в Балаковском районе — 19, Энгельсском — 14, еще на ряде территорий – от одного до семи. У 61 пациента наблюдаются симптомы пневмонии, у 126 – ОРВИ, бессимптомное течение у двоих.

Среди заболевших 17 детей и 67 взрослых старше 60 лет.

Марина Ковалева