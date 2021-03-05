Французский проект по сбору и переработке пластика Ecobox могут реализовать в Воронеже

Воронежский губернатор Александр Гусев и президент международной комиссии MEDEF Шампань Арденн, а также советник Франции по внешнеэкономическим вопросам Филипп Вербер обсудили возможность реализации проекта Ecobox в Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства по итогам переговоров. Речь идет о возможных вариантах внедрения в Воронеже системы сбора и переработки материалов (пластик, стекло, алюминий) в рамках реализации проекта. О его подробностях не сообщается.

В текущем году стороны могут провести совместный форум по долгосрочному устойчивому развитию. «Безусловно, еще посоветуемся с нашими коллегами из Министерства природных ресурсов и экологии РФ, — сказал губернатор. — Нам необходимо выбрать правильную тематику. Было бы интересно все, что касается обращения с отходами, восстановления водных ресурсов, новых технологий очистки сточных вод и так далее».

Направлениями развития сотрудничества между регионом и Францией также могли бы стать энергосбережение, возобновляемая энергия, разумное использование природных ресурсов, охрана окружающей среды, переработка отходов, регенерация загрязненного воздуха, следует из сообщения регионального правительства.

Ирина Лобанова