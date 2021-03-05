Верховный суд Чувашии рассмотрит дело последнего члена группировки «Халитовские»

В Верховный суд Чувашии передано уголовное дело 39-летнего жителя Новочебоксарска Павла Петрова, который, по версии СУ СКР по Чувашии, является членом действовавшей в Новочебоксарске и Чебоксарах в 2002-2008 годах преступной группы «Халитовские».

Как сообщила «Ъ» старший помощник руководителя СУ СКР по Чувашии Евгения Кузнецова, следствие инкриминирует фигуранту особо крупное мошенничество, вымогательство, похищение граждан в составе преступной группы, возглавляемой Маратом Халитовым (ч.4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 163 УК РФ, ч. 3 ст. 126 УК РФ).

По данным обвинения, Павел Петров в группировке специализировался на мошенническом отъеме квартир у злоупотреблявших спиртным граждан, а также участвовал в вымогательстве у местных предпринимателей имущества и денег. Следствие считает, что он причастен к половине квартирных мошенничеств.

Так, согласно обвинительному заключению, в декабре 2003 года он участвовал в похищении гражданина и удержании его в гараже в Новочебоксарске. С похищенного под угрозой насилия в отношении него и его малолетнего ребенка требовали продать принадлежащую ему квартиру и передать группировке вырученные деньги.

Ранее на судебном процессе по делу «Халитовских» сообщалось, что группировка отняла у граждан восемь квартир и одну комнату в общежитии, продала и получила за них 7,5 млн руб. От преступной группы пострадали 29 человек и один банк. Следствие считает, что Павел Петров причастен к половине квартирных мошенничеств.

Напомним, бригада Халитова, созданная им в начале 2002 года, была разгромлена правоохранительными органами в начале лета 2008 года. В 2010 году они были осуждены и получили от 7 до 12 лет лишения свободы. Сейчас многие уже отбыли наказание. Павел Петров в 2008 году скрылся и был объявлен в розыск. В сентябре 2020 года его задержали в Москве и этапировали в Чувашию. С санкции суда его поместили в СИЗО.

Евгения Кузнецова сообщила, что в ходе следствия Павел Петров своей вины в инкриминируемых ему преступлениях не признал.

Олег Ерусланов