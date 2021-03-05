Чиновница приняла работы за отдельную плату

В Оренбурге сотрудница МКУ «ЖКХ» Ольга Иващенко обвиняется в получение взятки с вымогательством в крупном размере (п.п. «б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, обвиняемая, занимая различные должности в МКУ в период с 2014 года по 2020 год, вымогала деньги у директора одной из компаний. В итоге она получила взятку в сумме более 500 тыс. руб. за беспрепятственную приемку работ по муниципальным контрактам на благоустройство дворовых территорий Оренбурга. Ольгу Иващенко отправили под домашний арест. Она отрицает свою вину.

В Оренбурге начальнику отдела технического контроля программ МКУ «ЖКХ» Ольге Иващенко предъявлено обвинение по пунктам «б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки с вымогательством в крупном размере). Об этом сообщает СУ СК РФ по Оренбургской области.

По данным следствия, обвиняемая, занимая различные должности в МКУ «ЖКХ» в период с 27 января 2014 года по 25 декабря 2020 года, вымогала деньги у директора одной из компаний. После этого она получила взятку в сумме более 500 тыс. руб. Средства предназначались за беспрепятственную приемку выполненных работ, а также подписание актов выполненных работ по муниципальным контрактам. Контракты были заключены между компанией и МКУ на выполнение благоустройства дворовых территорий Оренбурга для нужд управления ЖКХ администрации города.

Центральный районный суд избрал чиновнице меру пресечения в виде домашнего ареста до 1 мая текущего года. Ольга Иващенко отрицает свою вину.

Чиновница была задержана в начале недели. Перед этим следователи с сотрудниками ОЭБ и ПК МУ МВД России «Оренбургское» провели обыски по месту жительства и работы обвиняемой (управление ЖКХ администрации города). Правоохранители изъяли «документы, предметы, технические носители информации, имеющие значение для дела». Расследование уголовного дела ­продолжается.

Как отмечает старший юрист BGP Litigation Дмитрии Мещеряков, сфера ЖКХ — одна из самых коррумпированных: «Это подтверждается количеством уголовных дел коррупционной направленности, связанных с исполнением муниципальных контрактов. Система откатов считается чуть ли не практикой делового оборота. Поэтому многие должностные лица считают требование и получение взяток нормой, не осознавая реальных рисков уголовной ответственности».

Эксперт не сомневается в том, что уголовное дело будет расследовано и направлено в суд с обвинительным заключением: «В отношении женщин стараются возбуждать дела и отправлять их под арест только при наличии достаточной доказательной базы. При признании вины обвиняемая может рассчитывать на минимальное наказание, в т.ч. условное».

«Если же она будет продолжать настаивать на невиновности, то для закрепления позиции обвинения могут быть проведены следственные и оперативно-розыскные мероприятия в отношении всех контрактов, по которым обвиняемая принимала решение как должностное лицо,— рассуждает Дмитрий Мещеряков.— При должном подходе руководство компании-исполнителей может также заявить об иных фактах вымогательства взяток, что серьезно повлияет на квалификацию ее деянии и наказание».

По мнению управляющего партнера Адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алима Бишенова, возможна переквалификация состава преступления как на более, так и менее тяжкий, в зависимости от того, какие доказательства вины представлены суду.

«Доказать, что обвиняемая именно вымогала взятку, достаточно сложно,— считает Алим Бишенов.— Тут многое зависит от показаний самого такого лица, которое может как подтвердить, так и опровергнуть версию следствия. Если вина будет доказана и состав преступления не будет пересмотрен, то госпоже Иващенко может быть назначен как фиксированный штраф в размере от 2 до 4 млн руб., так и кратный от 70 до 90 сумм взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет. Кроме того, за вымогательство взятки предусматривается лишение свободы на срок до 12 лет с 60кратным штрафом».

Ани Айвазян