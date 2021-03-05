«Руслану» планируют смену

Минобороны планирует вновь запустить производство тяжелых транспортных самолетов, подобных Ан124, и настаивает на ускорении исследовательских и опытно-конструкторских работ со стороны ПАО «Ил». О каком именно проекте идет речь, в ОАК не сообщают, но отмечают, что в корпорации есть задел проектов транспортных самолетов и при профинансированном заказе «КБ и производственные площадки смогут его выполнить». Группа компаний «Волга-Днепр» заявила, что заинтересована в такой программе, поскольку ее авиапарку нужны новые тяжелые транспортники. Эксперты расходятся во мнениях. По мнению одних, проект возобновления производства нового тяжелого самолета «вряд ли реально реализовать», другие считают, что это возможно, но связано с очень большими затратами, а срок реализации займет около 10 лет.

Во вторник на совещании, прошедшем на ульяновском самолетостроительном заводе «Авиастар-СП» (АО) под руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу, помимо основных вопросов выполнения планов по исполнению гос­оборонзаказа на производство военно-транспортных самолетов Ил76 МД90 А были также «рассмотрены предложения по возобновлению производства самолетов Ан124», говорится в официальном пресс-релизе Минобороны РФ.Подробности не сообщаются. По словам источника „Ъ“, присутствовавшего на совещании, речь шла об ускорении проведения НИОКР по проекту тяжелого транспортного самолета, которые ведет ПАО «Ил». Как заметил собеседник, «это будет не Ан124, а фактически другой самолет», в котором, возможно, сходство с Ан124 будет только в виде ряда технических решений, в остальном же это должна быть уникальная машина с более совершенными характеристиками и новыми ­возможностями.

На «Авиастаре-СП» от комментариев отказались, отметив, что больше, чем сообщило Минобороны РФ, сказать не смогут, но отметили, что если будет профинансированный заказ, завод будет готов его исполнить. Минобороны РФ официальный запрос „Ъ“ оставило без ­ответа.

Самолет Ан124–100 («Руслан») — военно-транспортный самолет разработки украинского АНТК им. Антонова (ныне входит в ГП «Антонов»). Гражданская коммерческая версия — Ан124–100. Производился на Киевском авиационно-производственном объединении (КиАПО) и в Ульяновске на самолетостроительном заводе «Авиастар-СП» (до 1991 года — УАПК). Официально производство в связи со сложной экономической обстановкой было прекращено в 1995 году. Всего было построено 56 самолетов, из них 36 — в Ульяновске (три последних самолета достраивались до 2004 года). В России основная часть самолетов направлена в ВТА и куплена группой компаний «Волга-Днепр» (в настоящее время в ее парке 12 самолетов Ан124–100).

Именно ГрК «Волга-Днепр» с конца 90х годов прошлого века стала инициатором возобновления производства Ан124–100, а также, позднее, модернизированной версии самолета — Ан124–100 М150 с улучшенными характеристиками. В 2003 году на авиасалоне МАКС по инициативе ГрК «Волга-Днепр», АНТК им. Антонова и производителя двигателей АО «Мотор Сич» было подписано межведомственное «Решение о первоочередных мерах по возобновлению производства и модернизации самолета Ан124–100». В 2007 году было подписано межгосударственное соглашение между Россией и Украиной о возобновлении производства «Русланов», на тот момент ГрК «Волга-Днепр» заявляла, что готова будет до 2030 года приобрести до 60 модернизированных самолетов Ан124–100 М150. Впрочем, эксперты уже тогда отмечали, что пока не будет твердого гос­оборонзаказа на большую серию самолетов, проект вряд ли будет реализован, а Минобороны РФ в 2013 году сообщило, что считает возобновление производства «Русланов» «нецелесо­образным». Проект постоянно отодвигался на все более поздние сроки (последний перенос был на 2016 год), а после 2014 года был фактически закрыт. Летом 2018 года вице-премьер (по вопросам ОПК) Юрий Борисов заявил, что работы по созданию сверхтяжелого самолета на замену Ан124 «Руслан» внесены в госпрограмму вооружения до 2027 года. В январе 2020 года агентство «Интерфакс» сообщило, что в течение 2019 года ПАО «Ил» «заключило порядка 15 контрактов на выполнение составных частей ОКР для создания модернизированного военно-транспортного самолета Ан124–100 М», и «стоимость разработки технического проекта модернизации Ан124 превысит 1 млрд руб.». Кроме того, неоднократно информагентства сообщали о ведении НИОКР по созданию тяжелых транспортных самолетов Ил106, по проекту «Ермак» и т.д. В 2008 году ОАК и Ernst & Young, завершив подготовку бизнес-плана проекта по возобновлению производства Ан124, отмечали, что в подготовку производства потребуется вложить около 4 млрд руб., при этом цена одного самолета составит ­$150–160 млн.

В ГрК «Волга Днепр» „Ъ“ ответили, что их представители на совещание не приглашались, однако сама группа компаний «в реализации такой программы заинтересована, особенно если учесть, что уже сейчас машин не хватает, „на крыле“ сегодня 6–7 самолетов».

В ОАК „Ъ“ давать конкретную информацию по планам возобновления производства тяжелых транспортных самолетов отказались, но пояснили, что «в корпорации есть значительный задел по ключевым направлениям самолетостроения, в том числе в сегменте транспортных самолетов. В случае получения заказа на разработку и производство воздушного судна сверхтяжелого класса, специализирующиеся на транспортной авиации КБ и производственные площадки смогут его ­выполнить».

Гендиректор консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак считает, что возвращаться к проекту Ан124 «бессмысленно», «это все равно что восстанавливать производство автомобилей „Победа“». По его мнению, проект будет оправдан, «если есть заказ хотя бы на 200 таких машин, но такое количество никому не нужно». «Такая программа вряд ли будет реализована в ближайшие 10–15 лет, в ней нет потребности, и нет ресурсов для ее реализации»,— считает господин Рыбак.

Глава аналитической службы отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отмечает, что задача может быть решена при полноценном финансировании, «но на реализацию такого проекта потребуются колоссальные расходы, поскольку необходимо создать с нуля двигатели, авионику, немалую часть агрегатов, потому что та кооперация, что была в конце прошлого века, серьезно проредилась». «Проект такого масштаба — это вопрос не единиц лет, а десятилетия»,— добавил ­эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск