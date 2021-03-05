Страны—участницы ВТО утратили интерес к торговым спорам

С момента создания Всемирной торговой организации (ВТО) — 1 января 1995 года — ее страны-участницы инициировали 598 споров. Как следует из данных организации, за это время 51 страна инициировала как минимум один спор, 60 — стали ответчиками как минимум по одному иску. Всего же так или иначе участвовали в разрешении споров 110 стран (в том числе в качестве третьей стороны). Больше всего запросов на проведение консультаций (это первый этап спора) страны подавали в первые годы существования ВТО. Еще один всплеск пришелся на 2018 год — он был связан с односторонним повышением США пошлин на импорт стали и алюминия из ряда стран, включая РФ, а также с несколькими раундами введения защитных пошлин в отношении поставок из Китая.

В 2020 году страны подали всего пять запросов (в 2019 году их было 20) — это абсолютный минимум за все время работы ВТО. Помимо влияния пандемии и введения многими странами экстренных ограничений на экспорт (в частности, медицинских товаров) такое снижение активности объясняется и ограничением функционала ВТО. США по-прежнему блокируют назначение новых судей апелляционного органа организации. Его работа приостановлена с 10 декабря 2019 года, когда истек срок полномочий еще одного судьи (для вынесения решения иск должен рассматриваться минимум тремя судьями). Теперь, несмотря на то что основной орган по разрешению споров ВТО продолжает работать, исполнение его решений фактически становится добровольным делом — ведь окончательным считается решение именно апелляционной инстанции.

По данным ВТО, за время ее работы 60% исков вели к формированию панелей арбитров. Они вынесли решения по 265 искам, в 174 случаях они были обжалованы. Из-за остановки работы апелляционного органа «зависло» рассмотрение 16 исков. В прошлом году было сформировано всего шесть панелей арбитров, и в четырех случаях стороны подали на апелляцию (в частности, по решению по иску России к ЕС о применении энергокорректировок — в июле РФ выиграла этот спор). Отметим, что и после завершения процесса апелляции далеко не все страны сразу исполняли решения арбитров — в 51 случае созывались панели, оценивающие степень исполнения решения, по 19 из них были вынесены решения о применении ответных (компенсационных) мер.

Татьяна Едовина