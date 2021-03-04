Реставрация церкви в Подпорожском районе завершится в текущем году

Реставрацию Никольской церкви и Церкви Святого пророка Илии в деревне Согиницы Подпорожского района планируется завершить в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

По словам главы региона Александра Дрозденко, в 2021 году в области будет отреставрировано пять деревянных церквей. Работы по восстановлению объектов в Согиницах начались более года назад и должны быть закончены, согласно контракту, в ноябре. Его стоимость составила 41,6 млн руб.

В деревне Согиницы расположены два рестраврируемых объекта культурного наследия — «Никольская церковь (деревянная)» и «Церковь Святого пророка Илии».