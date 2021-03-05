Дом Говинга переходит Ленобласти

Дом Говинга, принадлежащий СК «Северо-Запад», должен перейти на баланс Ленобласти. Такое решение по иску правительства региона принял Выборгский городской суд. Это стало санкцией за ненадлежащие содержание памятника архитектуры. Власти будут настаивать на том, чтобы СК «Северо-Запад» передал полуразрушенное здание за рубль.

Вчера Выборгский городской суд Ленобласти удовлетворил иск комитета по сохранению объектов культурного наследия региона, который требовал изъять дом Говинга у собственника — ООО «СК "Северо-Запад"». Причина — ненадлежащее содержание, сообщила пресс-служба правительства Ленобласти. На сайте суда соответствующее решение еще опубликовано не было. «Для Ленобласти это беспрецедентный случай. До этого таких решений в регионе не было абсолютно точно, а в Петербурге я знаю только про одно»,— заявил заместитель председателя правительства Ленобласти — председатель комитета по сохранению объектов культурного наследия Владимир Цой.

Временный управляющий ООО СК «Северо-Запад» Сергей Биркле, указанный ответчиком по делу, сказал “Ъ”, что на заседании суда не присутствовал. Он не стал отвечать на вопросы о решении, посоветовав обратиться к руководству СК «Северо-Запад», но не поделился контактами. «Так вы же находитесь с ними в одном городе. Я сейчас в Калининграде, а вы в своем родном Санкт-Петербурге разобраться сами не можете»,— сказал он. По имеющимся вчера в kartoteka.ru телефонам связаться с СК «Северо-Запад» не удалось.

По словам Владимира Цоя, теперь в ближайших планах — провести оценку и выплатить компенсацию СК «Северо-Запад». Он уточнил, что область рассчитывает выкупить объект за один рубль, так как здание находится в «очень аварийном состоянии». Далее будет проведен комплекс противоаварийных и консервационных мероприятий, потому что полуразрушенный дом представляет для окружающих опасность. Так, в ближайшие месяцы будет демонтирован верхний этаж, где кирпичная кладка вызывает больше всего опасений, а оставшуюся часть здания зафиксируют по периметру и законсервируют. На это, по оценке зампреда, потребуется около 20 млн рублей. «В дальнейшем мы хотели бы чтобы в доме осталась жилая функция. Надо искать какой-то вариант. Может быть это государственно-частное партнерство, а может, с привлечением муниципалитета»,— сказал чиновник. Для восстановления здания потребуется как минимум 300 млн рублей, отметил он.

Иск об изъятии дома Говинга у ООО «СК "Северо-Запад"» комитет по культуре Ленобласти (сейчас комитет по сохранению объектов культурного наследия.— “Ъ”) подал в июле 2020 года. Тогда Владимир Цой объяснял “Ъ”, что «на словах» владелец готов был расстаться со зданием, но безвозмездная передача в собственность региона могла быть оспорена арбитражным управляющим и поэтому единственной возможностью является решение суда.

Расположенный в центре Выборга на Крепостной улице, 11, дом книготорговца Виктора Говинга был построен в начале XX века по проекту финского архитектора Карла Хорда Сегерстадта. В нем находились магазин антикварной книги, канцелярский и мебельный магазины, фотографическая мастерская. После войны дом стал жилым, в конце 1980-х годов его расселили. Здесь предполагалось открыть гостиницу, но после распада СССР инвесторы не выполнили своих обязательств. После приватизации здание сменило несколько собственников, которые не следили за ним должным образом, в результате чего оно начало разрушаться. С 2014 года объектом стала владеть СК «Северо-Запад», которая обещала завершить реставрацию в 2019 году, но этого так и не произошло. Дом Говинга является объектом культурного наследия регионального значения.

Год назад из-за «возможности внезапного обрушения» дома Говинга в Выборге перекрыли проезд по Крепостной улице. В администрации Выборгского района объясняли это решение тем, что в несущих стенах здания есть вертикальные и продольные трещины, происходит выветривание кирпичной кладки и выпадение кирпича, обнажены несущие двутавровые балки, произошло обрушение крыши и межэтажных перекрытий.

СК «Северо-Запад» занимается строительством жилых и нежилых зданий. По данным kartoteka.ru, компания зарегистрирована в Калининграде, но телефоны указаны петербургские. СК «Северо-Запад» на паритетных условиях владеют Муслим Давлетбаев и Альберт Табеев. Банкротный иск компания получила весной 2019 года, а в ноябре 2020 года в ее отношении была введена процедура наблюдения, следует из картотеки арбитражных дел.

Для ряда объектов, например исторических памятников, предусмотрен специальный режим, по которому собственник должен поддерживать его в неизменном состоянии, говорит управляющий партнер юридической фирмы «Вестсайд» Сергей Водолагин. «В теории, если у компании есть признаки банкротства, то власти имеют право изъять это здание»,— рассуждает он. В целом же процедура банкротства не препятствует изъятию у него имущества, если оно к нему перешло, например, по недействительной сделке, добавляет руководитель проектов «S&K Вертикаль» Сергей Высоцких.

Ольга Кантемирова