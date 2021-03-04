Турецкий генерал погиб при крушении вертолета на востоке страны

Генерал сухопутных войск Турции Осман Эрбаш погиб при крушении вертолета типа Cougar в городе Битлис на востоке страны, передает турецкая газета Sozcu. Генерал Эрбаш — командующий восьмым корпусом сухопутных войск Турции в Элязыге.

Вертолет вылетел из Бингёля сегодня, 4 марта, в 13:55 (время совпадает с московским). При крушении погибли девять военнослужащих, четверо получили ранения.

По предварительным данным, причиной катастрофы могла стать плохая погода в регионе или техническая неисправность вертолета.