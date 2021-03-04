Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Калининградской области

Зеленоградский районный суд Калининградской области арестовал мужчину, которого ранее задержала ФСБ в связи с планировавшимся терактом на объекте энергетики региона. Мужчину подозревают в содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст 205.1 УК РФ).

«Зеленоградским районным судом избрана мера пресечения в виде ареста сроком до 3 мая»,— передает ТАСС сообщение пресс-службы суда.

ФСБ сообщила о задержании утром 4 марта. По данным службы, задержанный готовил теракт «по мотивам ненависти к действующей власти». Во время обысков у него нашли самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты взрывчатых веществ, а также материалы «оскорбительного содержания» в отношении властей.