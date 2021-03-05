Квартиры оставили при Домодедово

Спустя почти пять лет с начала разбирательства суд подтвердил законность строительства многоквартирного дома на Каширском шоссе в границах приаэродромной территории аэропорта Домодедово. Изначально здание нарушало планы создания новой взлетно-посадочной полосы (ВПП), но снос объекта повлек бы за собой новые проблемы с обманутыми дольщиками. Решение суда может стать прецедентным для других похожих дел, считают юристы.

Арбитражный суд Московской области отказал оператору аэропорта Домодедово ООО «Домодедово Эрфилд», которое оспаривало решение управления Росавиации о согласовании строительства многоэтажного жилого дома в пределах приаэродромной территории аэропорта. Информация об этом есть в картотеке дел.

Разбирательство о законности этого строительства ведется с 2016 года. Как следует из материалов дела, в 2014 году администрация городского округа Домодедово выдала ООО «ПКФ "Гюнай"» разрешение на строительство жилого дома на Каширском шоссе, где значительная часть квартир предполагалась для расселения аварийного жилья. В 2015 году строительство согласовала Росавиация, указав, что дома будут расположены на территории с превышением максимального уровня авиационного шума. Это решение оспаривал оператор Домодедово. На момент подачи иска в 2016 году строительство было завершено на 75%, а в 2018 году дом достроили и передали участникам долевого строительства.

«Домодедово Эрфилд» изначально настаивало, что строительство не было согласовано с аэропортом, который планировал создание новой ВПП. Исходя из проекта, строящийся дом попал в зону санитарных разрывов аэропорта, что потенциально влечет за собой негативное воздействие на здоровье жильцов и может ограничить возможности аэропорта по использованию новой ВПП. Хотя с момента подачи иска планы в ее отношении несколько раз пересматривались: в январе этого года «Интерфакс» сообщал, что вопрос строительства третьей ВПП не вошел в генплан развития аэропорта до 2026 года. В Домодедово сказали, что решение суда не связано с планами по развитию аэропорта. В Росавиации на вопросы не ответили.

Изначально в этом споре суд встал на сторону аэропорта, но это решение было отменено Верховным судом, вернувшим дело на рассмотрение в первую инстанцию. Верховный суд разъяснил, что признавал недействующей норму, по которой жилищное строительство нужно согласовывать с аэропортом. Верховный суд также отметил, что отмена выданного разрешения неминуемо повлечет за собой проблемы с пострадавшими дольщиками. При новом рассмотрении дела суд постановил, что требование «Домодедово Эрфилд» фактически направлено на оспаривание зарегистрированных прав собственности жильцов. Юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле говорит, что аэропорт может пытаться повторно обращаться с исками, оспаривающими права на квартиры, но тогда понадобится доказать те обстоятельства, которые истец уже не смог доказать в проигранном споре.

Этот случай — не единственный пример конфликта девелоперов из-за застройки территорий возле аэропортов. Так, более двух лет идут судебные разбирательства вокруг ЖК «Филатов луг», который «Инград» строит около аэропорта Внуково в Новой Москве. Часть площадок ГК «Самолет» также находится в зоне объектов Московского авиаузла. Ярослав Шицле считает, что теперь в других делах с аналогичными обстоятельствами суды с высокой степенью вероятности будут вставать на сторону застройщиков. Окончательно урегулировать эти споры должен законопроект о застройке приаэродромных территорий. В аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина “Ъ” сообщили, что пока ведется увязка воздушного законодательства и санитарно-эпидемиологических требований. После разработки и согласования законопроект планируется внести на рассмотрение в правительство.

Александра Мерцалова, Ольга Никитина, Халиль Аминов