Аэропорты подняли шум из-за границы

Международная ассоциация аэропортов (МАА) раскритиковала предложенный Минтрансом законопроект об установлении приаэродромных территорий (ПАТ). Документ должен разрешить многолетний конфликт между аэропортами, девелоперами и властями регионов, но, по мнению МАА, «только консервирует патовую ситуацию». Ассоциация выступает против пятилетней отсрочки на установление седьмой — самой крупной — подзоны приаэродромной территории, а также просит снять требование по выплате компенсации владельцам недвижимости. С тем, что документ требует доработки, согласны и девелоперы.

МАА направило на имя главы Минтранса Евгения Дитриха обращение с просьбой внести корректировки к законопроекту о ПАТ (есть у “Ъ”). Этот документ должен урегулировать проблемы, возникшие в связи с исполнением закона, принятого в 2017 году, по которому ПАТ решено было разделить на семь подзон, строительство в которых регламентируется в зависимости от близости к аэропорту. Самая большая подзона — седьмая, где действуют ограничения по уровню шума от самолетов, в ней можно строить жилье по согласованию с Роспотребнадзором и местными властями. Однако на данный момент границы седьмой подзоны у подавляющего числа аэропортов не определены.

Минтранс в своем законопроекте предлагает отложить установление этой границы еще на пять лет, но МАА резко против. «Предлагаемая законопроектом отсрочка не решает конфликт, консервирует патовую ситуацию еще на пять лет»,— говорится в письме. Аэропорты выступают и против того, чтобы компенсировать ущерб владельцам недвижимости, которая окажется в границах ПАТ. «ПАТ устанавливается в публичных интересах (безопасность полетов, исключение негативного влияния на здоровье человека и окружающую среду). Оператор не является ни причинителем вреда, ни выгодоприобретателем установленных на ПАТ ограничений»,— отмечается в письме.

Также ассоциация против подхода Минтранса, согласно которому нужно рассчитывать размеры седьмой подзоны исходя из эквивалентного (среднего за сутки) уровня шума (сегодня уровень шума определяется исходя из максимальных значений). Исполнительный директор МАА Сергей Никотин отмечает, что, согласно расчетам специалистов, граница седьмой подзоны исходя из эквивалентного уровня шума может быть больше, чем определенная по максимальному уровню. Адвокат московской коллегии адвокатов ГРАД Наталья Тарасова объясняет, что уровень допустимого шумового загрязнения сегодня определяется по своду правил защиты от шума, разработанных НИИ строительной физики РААСН. Его нормы и будут применяться, если положения о нормировании авиационного шума будут исключены из законопроекта Минтранса.

В Минтрансе не ответили на вопросы. В Росавиации не комментируют письмо.

В крупнейших московских аэропортах Шереметьево и Домодедово поддерживают позицию МАА. В Шереметьево, в частности, предлагают ввести специальный режим согласования строительства в пределах 30-километровой зоны до установления седьмой подзоны ПАТ. Во Внуково не ответили на вопросы, однако, по информации “Ъ”, гендиректор аэропорта Дмитрий Сапрыкин отправлял в Минтранс письмо с аналогичной МАА позицией. В нем указывается, что в планируемой седьмой подзоне Внуково уже проживает несколько миллионов человек, в отношении которых «не соблюдается законодательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии, к сожалению, законопроект полностью игнорирует проблему».

В девелоперской группе «Самолет» также отмечают, что предложенные законопроектом Минтранса «положения о корректировке порядка и сроков утверждения подзон не решают в полном объеме ситуацию правовой неопределенности, существующую до установления приаэродромных территорий». Девелопер предлагает разработать отдельный нормативный документ для урегулирования требований по авиационному шуму.

Коммерческий директор девелоперского холдинга Sezar Group Ольга Барабанова отмечает, что сложно оценить законопроект Минтранса до презентации границ каждой из подзон ПАТ. «Девелопменту единые правила позволят однозначно трактовать перспективы и привлекательность участков на ПАТ, но важно, чтобы принимаемые нормативы не были избыточными»,— считает она. Гендиректор уральской АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков считает, что после изменения параметров шума строительство и реализация жилья вблизи аэропортов станет «головной болью девелоперов». По его мнению, привлекательность таких застроек значительно снизится, но плюсом станет сокращение времени согласования строительства.

Герман Костринский, Елизавета Макарова