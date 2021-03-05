Автокредиты опережают пандемию

В январе — феврале текущего года ВТБ, один из крупнейших игроков на рынке автокредитования, резко увеличил объем выданных займов. Рост составил 80% по сравнению с первыми двумя месяцами 2020 года, объем выдачи составил 1,5 млрд рублей. В банке связывают это, в частности, с фактором отложенного спроса. По мнению автодилеров, столь высокие показатели связаны с действием госпрограмм, комфортными по сравнению с прошлогодними кредитными ставками, а также ростом цен. Они также наблюдают рост сделок и по подержанным автомобилям, число которых, по мнению банков, будет увеличиваться и дальше.

По итогам января — февраля ВТБ на 80% увеличил выдачу автокредитов в Санкт-Петербурге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе кредитного учреждения. Таким образом, объемы выдачи автокредитов в городе достигли 1,5 млрд рублей — это второй результат по итогам двух месяцев года после Москвы и Московской области, где объем выданных средств составил 4,7 млрд рублей. На третьем месте находится Краснодарский край (619 млн рублей), далее следует Республика Татарстан (542 млн) и замыкает пятерку Республика Башкортостан (447 млн).

По словам Владимира Высоцкого, начальника управления организации продаж автокредитов — вице-президента ВТБ, в феврале в целом по стране рынок автокредитования продолжил расти и уже опережает показатели продаж до пандемии. Господин Высоцкий связывает это, в частности, с отложенным спросом со стороны населения, поскольку многие клиенты ждали возобновления программы господдержки с января этого года.

Екатерина Табачко, директор по продажам финансовых и страховых услуг ГК «Прагматика», отмечает, что за первые два месяца этого года доля кредитных сделок в общем объеме продаж в автосалонах KIA составила 68%. «Такие высокие показатели обусловлены сохраняющимся дефицитом автомобилей, снижением платежеспособного спроса, ростом цен на модельный ряд бренда. Кроме того, KIA менее чувствительна к влиянию госпрограмм, объем финансирования которых на первый квартал был выбран уже в середине февраля»,— говорит госпожа Табачко. Также, по ее словам, в компании наблюдается существенный рост кредитных сделок в сегменте автомобилей с пробегом, особенно это касается региональных продаж.

«Количество кредитных сделок в январе — феврале действительно существенно выросло в сравнении с прошлым годом»,— подтверждает генеральный директор сети дилерских центров «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий. По его мнению, основная причина — это действие государственных программ кредитования, под которые традиционно попадает около 50% всех сделок на авторынке. «Кроме этого, среди причин роста объемов автокредитования стоит отметить более комфортные по сравнению с прошлогодними кредитные ставки, а также увеличение цен на автомобили за истекший год на 10–12%»,— добавляет он. По прогнозам собеседников “Ъ”, цены на автомобили и дальше продолжат расти — прежде всего, в связи с повышением ставки утилизационного сбора.

В ВТБ, в свою очередь, ожидают дальнейшего роста автокредитования. Среди основных причин господин Высоцкий называет снижение вероятности повторения локдауна, в связи с чем не будет массовой остановки продаж и дефицита машин у дилеров, а также продление госпрограммы, цифровизацию автокредитования и расширение предложений банков по кредитам на подержанные автомобили, что повышает спрос на машины данного сегмента.

Мария Кузнецова