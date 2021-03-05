Банк не выполнил поручение

Две судебные инстанции отказались признать недействительным договор поручительства, заключенный уфимским Социнвестбанком (в настоящее время банк Дом.рф) и его бывшим владельцем (в 2008–2016 годах) Сергеем Таболиным. С иском обратился Дом.рф. В 2007 году Социнвестбанк поручился за своего председателя правления Дмитрия Неверова, который одолжил у Сергея Таболина около 258 млн руб., но долг так и не вернул. Арбитражный суд Москвы и Девятый арбитражный апелляционный отказали в удовлетворении иска. Юристы сомневаются, что кассация примет другое решение.

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы оставил без удовлетворения апелляционные жалобы банка Дом.рф (бывший «Российский капитал») и Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которые просили отменить решение арбитражного суда Москвы по иску к бывшему владельцу Социнвестбанка Сергею Таболину. В декабре 2020 года суд первой инстанции отказал Дом.рф признать недействительным договор поручительства между господином Таболиным и Социнвестбанком. Спорный документ был заключен в июне 2007 года: банк поручился перед господином Таболиным, ставшим владельцем банка с 2008 года, по его договору займа с председателем правления Дмитрием Неверовым. В декабре 2006 года господин Неверов взял у господина Таболина 257,8 млн руб. до конца 2007 года, но не вернул долг.

Сергею Таболину с 2008 до 2016 годы принадлежали более 96% акций Социнвестбанка. В 2015 году в банке была начата санация, а четыре года спустя он был присоединен к Дом.рф.

Представитель Дом.рф в суде сообщил, что спорный договор не был одобрен общим собранием акционеров и советом директоров банка, не отображался в бухгалтерском учете. О сделке истец узнал только в 2019 году, когда Сергей Таболин подал в Хамовнический райсуд Москвы иск о взыскании задолженности с Социнвестбанка. По мнению истцов, господин Таболин злоупотребляет правом, так как одновременно являлся кредитором по договорам займа и поручительства и акционером Социнвестбанка.

Сергей Таболин и Дмитрий Неверов, который участвовал в судебном процессе в качестве третьего лица, просили отказать в удовлетворении иска.

Суд первой инстанции указал Дом.рф на пропуск срока исковой давности.

В апелляционных жалобах Дом.рф и АСВ настаивали, что срок исковой давности необходимо исчислять с 2019 года.

Апелляционная инстанция не нашла оснований для переоценки выводов нижестоящего суда. Она отметила, что АСВ, «Российский капитал» знали о задолженности в 2015–2016 годах, но не предприняли попыток оспорить договор. Например, в июне 2016 года Сергей Таболин, который стал акционером банка «только в 2008 году», указано в постановлении, направил в Социнвестбанк требование об исполнении обязательств на сумму 15 млрд руб., а председатель правления банка Радик Ахметшин уведомил об этом АСВ, «Российский капитал» и ЦБ.

Дмитрий Неверов сообщил, что, погасив полученными от Сергея Таболина деньгами дебиторскую задолженность Социнвестбанка, он предотвратил отзыв лицензии.

Связаться с Сергеем Таболиным вчера не удалось: телефоны компаний, руководителем которых он является, были отключены.

В пресс-службе АСВ вчера сообщили „Ъ“, что планируют обжаловать решения судов.

В Дом.рф на запрос „Ъ“ не ответили.

Иск господина Таболина о взыскании задолженности с Социнвестбанка, который он подал в Хамовнический райсуд Москвы, в конце декабря 2020 года был оставлен без рассмотрения, но месяц спустя определение суда было отменено. Дата ближайшего судебного разбирательства в карточке дела не указана.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин полагает, что «шансы на успешное обжалование решения суда достаточно низки». «Договор поручительства довольно давний, и срок его обжалования пропущен»,— отметил юрист. Перспективы взыскания долга Сергеем Таболиным с Дом.рф господин Клеточкин назвал неоднозначными. «Истцу, как минимум, придется пояснить, почему он так долго не обращался за взысканием»,— добавил эксперт.

Управляющий партнер агентства «Барристер» Айдар Муллануров согласен, что соблюдение срока исковой давности — незыблемое правило. «В этой связи я не вижу перспектив для отмены решения суда,— отметил юрист.— Аналогично можно сказать и о шансах Сергея Таболина взыскать с банка задолженность. Если срок возврата займа не продлевался, то очевидно, что срок исковой давности тоже истек».

Влада Шипилова, Булат Баширов