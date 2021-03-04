Минюст предложил включать иностранных журналистов в реестр физлиц-иноагентов

Минюст России подготовил проект приказа о включении аккредитованных иностранных журналистов в реестр физлиц-иноагентов. Напомним, 30 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому физлица и незарегистрированные организации, занимающиеся политической деятельностью и получающие на это финансирование из-за рубежа, должны признаваться иноагентами.

Согласно документу, иностранный журналист может быть включен в реестр физлиц-иноагентов по распоряжению Минюста. Такое решение ведомство может принять на основании полученной информации «о деятельности иностранного журналиста, аккредитованного в РФ, связанной с выполнением функций иностранного агента, несовместимой с его профессиональной деятельностью журналиста».

Проект приказа Минюста также регламентирует самостоятельную подачу заявления на включение в список физлиц-иноагентов. В нем нужно указать иностранные источники финансирования и сообщить о своей политической деятельности или сборе сведений в области военной и военно-технической деятельности России. Если финансирование идет от международной или иностранной организации, нужно в заявлении раскрыть ее полное наименование и реквизиты.

В прошлом году в реестр физлиц-иноагентов внесли журналистку «Радио Свобода» Людмилу Савицкую, журналиста издания «7х7» Сергея Маркелова, журналиста «Псковской губернии» Дениса Камалягина, художницу-акционистку Дарью Апахончич и правозащитника Льва Пономарева. Они начали обжаловать это решение в суде.

О попытках обжаловать статус иноагента — в материале “Ъ” «"Я делаю свою работу, но государство хочет меня унизить"».