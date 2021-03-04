Владимир Путин на встрече с волонтерами вновь жестко отозвался об «эгоистах из интернета». Одновременно президент на примере впечатлений своего неизвестного друга из Европы рассказал об успехах России в борьбе с коронавирусом. Глава государства также дал понять, что волонтерство — реальная альтернатива протестам и иной оппозиционной деятельности. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что именно на этих тезисах будет строиться предвыборная программа «Единой России».

Владимир Путин провел встречу с так называемыми правильными волонтерами в рамках проекта «Мы вместе» — это активисты, которые помогали и помогают разного рода нуждающимся, и делают они это в том числе и под патронажем «Единой России». Видимо, для демонстрации важности момента и в доказательство без пяти минут победы над пандемией небольшая группа волонтеров приглашена в Кремль лично пообщаться с президентом. Остальные же, как раньше, по видеосвязи. Формат привычный: люди спрашивают — глава государства отвечает.

При этом нельзя не обратить внимание на необычный рассказ Владимира Путина о некоем «таинственном знакомом», коллеге-иностранце, который заглянул к нему в Кремль поздно вечером. Сложно даже припомнить подобные откровения от первого лица. Для подсказки — этот господин из большой европейской страны. Так вот, он был поражен тем, как живет Москва.

Владимир Путин, президент России: Он говорит: «Ты знаешь, я удивился, приехав в Москву». Я говорю: «Чему?» «Москва живет». Я говорю: «В каком смысле? Конечно, живет». У нас, говорит, в наших городах крупных — это одни из крупнейших городов Европы — редкие машины на улицах, людей почти, все закрыто.

Ребус так ребус. Наверное, все это пример того, что мы не то чтобы победили, но серьезно превзошли этот заносчивый Запад в борьбе с коронавирусом. Они там живут в кризисе, в локдауне, при пустых улицах, а мы радуемся жизни в похорошевшей столице.

Теперь что касается другой важной темы — молодежи, интернета, протестов. Путин продолжает мысль, которую высказал ранее на коллегии МВД: недопустимо использовать детей ради своих «хорьковых» эгоистичных интересов. Что характерно, те, кто призывает к незаконным акциям, поставлены в один ряд с изготовителями детской порнографии, теми, кто склоняет к суицидам, и другими падшими личностями. И, конечно же, совсем аморальные типы — это те, кто оскорбляет ветеранов. «Зубы ломать не нужно. Я думаю, что они в бессилии и злобе себе зубы переломают»,— завил президент.

Можно сделать осторожный вывод, что мы видим первые наброски тезисов предвыборной программы «Единой России» и одновременно обращение к заблудившейся молодежи — не становитесь на скользкую дорожку, не будьте Навальным; не нужно заниматься политиканством, критиканством — искать бревно в чужом глазу; не будьте хорьками и букашками. Лучше становитесь волонтерами, внесите свой вклад в прекрасное будущее. Помогайте старшим, больным, одиноким. Это есть прекрасная возможность для реализации жизненной энергии. А мы, власть, выбрали правильный путь, и это приносит результат. Наши города лучше европейских, зараза без пяти минут побеждена. Вы же не хотите, как на Западе, сидеть в локдауне?

Надо сказать, что помогать бабушкам и дедушкам не сегодня придумали. Все это уже было — и макулатуру собирали, и металлолом. Зарницы, походы, костры на природе... Но прекрасное завтра почему-то так и не наступило. А что касается того, чьи города лучше, это вопрос спорный, равно как и победа над вирусом. И, наконец, нет ответа на вопрос, почему всем этим «букашкам» не сидится. Может быть, все-таки есть проблемы, может быть, и их послушать в рамках большого диалога? А то кажется, что в Кремль только избранных приглашают.