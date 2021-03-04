В Ярославле мэрия представила план строительства Карабулинской развязки

Мэрия Ярославля обнародовала планы по строительству крупной транспортной развязки в городе, которая известна под названием «Карабулинская развязка». Соответствующий документ, утвержденный недавно мэром города Владимиром Волковым, опубликован на сайте мэрии.

Проект по строительству Карабулинской развязки планируется реализовать в течение пяти лет. Начало работ намечено на 2025 год. Уже подготовлены документы по проведению межевания и планировки будущей развязки.

Планируется сделать основную дорогу шириной 10,5 м. С нее будет сделано четыре съезда: для пересечения железнодорожной линии, для выезда на проспекты Московский и Фрунзе и для выезда на Суздальское шоссе.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что по данным регионального департамента дорожного хозяйства, частью проекта Карабулинской транспортной развязки будет третий автомобильный мост через Волгу во Фрунзенском районе Ярославля. Пока о планах строительства моста не сообщается.

Подробнее о планах строительства Карабулинской развязки и третьего моста в Ярославле в материале "Ъ-Ярославль" — «В ожидании третьего пути».