Семь петербургских вузов вошли в число лучших в мире

Семь вузов Петербурга вошли в перечень лучших учебных заведений мира. Рейтинг опубликовало агентство Quacquarelli Symonds.

12 место рейтинга в дисциплине «Инженерное дело - добыча полезных ископаемых и горная промышленность» занял Санкт-Петербургский горный университет. Ранее он занимал в рейтинге QS места с 17 по 19-е.

В первую сотню вузов включен Санкт-Петербургский государственный университет, по дисциплинам «Математика»,

«Философия», «Политика и международные отношения» и «Нефтяная инженерия». Во второй сотне — по предметам «История», «Археология», «Лингвистика» и «Современные языки».

В рейтинг Quacquarelli Symonds вошли Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова, Европейский университет, консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова, Университет ИТМО, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

Всего при составлении рейтинга оценивались 1452 учебных заведения мира.