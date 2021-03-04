В Миллеровском районе прокуратура проводит проверку сообщения об отсутствии дороги к школе

Прокуратура Ростовской области инициировала проверку после сообщения о том, что к одной из школ Миллеровского района отсутствует дорога. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее видеозапись того, что дети в слободе Нижненагольной Миллеровского района вынуждены добираться в единственную школу по грязи, появилась в сообществе «Вконтакте» «Ростов Главный». «Прокуратурой организована проверка соблюдения федерального законодательства. В ходе проверки будет дана оценка действиям уполномоченных органов, при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования»,— сообщает пресс-служба.

Наталья Шинкарева