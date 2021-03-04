«Норникель» направит на развитие Норильска дополнительно 150 млрд рублей

Президент ГМК «Норникель» Владимир Потанин заявил о намерении компании инвестировать в программу развития города дополнительно 150 млрд руб., сообщает в четверг телеграм-канал «НорильскПолит».

«Мэр поделился со мной соображениями о том, что не все мероприятия, не все инвестиции, которые городу нужны, вошли в программу в рамках четырехстороннего соглашения с правительство и региональными властями. Существует еще очень много важных для города инициатив, которые мы договорились форсировано сделать до 2024 года и на период до 2035 года наметили перспективную программу. От мэра прозвучала цифра инвестиций, которые для этого потребуются, — 150 млрд руб., и я подтвердил, что мы поддержим город и эти средства выделим», — сказал Владимир Потанин журналистам.

В феврале Правительство РФ, Красноярский край, «Норникель» и администрация Норильска подписали соглашение о сотрудничестве, которое определяет объем совместного финансирования мероприятий по развитию Норильска на период до 2024 г. и перспективу до 2035 г. Тогда речь шла о сумме в 120,1 млрд руб., из которых 24 млрд руб. — средства федерального бюджета, 14,8 млрд руб. — средства консолидированного бюджета Красноярского края и 81,3 млрд руб. — средства «Норникеля».

Дарья Решетникова