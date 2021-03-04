Открылось авиасообщение Пермь — Калининград

Сегодня из аэропорта Перми вылетел первый рейс в Калининград. Полеты по маршруту выполняет компания Nordwind Airlines. Загрузка воздушного судна составила 77%. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Рейсы по маршруту Пермь — Калининград будут осуществляться два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям. До середины апреля полеты будут выполняться Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией Pegas Fly на самолетах Embraer 190. Позже рейс будет обслуживать борт Boeing 737 в ливрее авиакомпании Nordwind Airlines.