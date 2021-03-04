На имущество «Ливиза» в центре Петербурга снова не нашлось желающих

Повторный аукцион по продаже зданий бывшего ликероводочного завода «Ливиз» на Синопской набережной в центре Санкт-Петербурга, который должен был пройти 5 марта, признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Это следует из протокола торгов, опубликованного на сайте организатора, АО «Дом.рф».

Лот состоял из 13 зданий общей площадью 33,2 тыс. кв. метров, построенных по проектам архитектора А.В. Иванова в 90-х годах XIX века. Они расположены на территории 3,6 га. Начальная цена имущественного комплекса составляла 711 млн рублей.

Здания предприятия, являвшегося старейшим ликеро-водочным заводом России, можно использовать под промышленные цели. Кроме этого, объект может быть интересен девелоперам в качестве площадки для строительства ЖК бизнес-класса, считают аналитики.

Мария Кузнецова