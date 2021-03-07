Россия автомобильная На чем и как ездят водители в РФ — в 10 графиках

Сколько автомобилей приходится на тысячу жителей? Какая самая популярная модель машины? Где ГИБДД выносит больше всего штрафов? Как продаются машины с «автоматом»? Сколько новых водителей ежегодно выезжает на дорогу? Ответы на эти и другие вопросы — в спецпроекте “Ъ”.

Несмотря на ежегодное обновление автопарка и преобладание в рейтинге продаж машин иностранных брендов, самой массовой моделью (из зарегистрированных в ГИБДД) по-прежнему остается «семерка» (ВАЗ-2107), производство которой прекратилось еще в 2012 году. С каждым годом этих машин становится все меньше: в 2018–2020 годах из автопарка их выбыло порядка 100 тыс. (сняты с регистрации по разным причинам). В Северо-Кавказском регионе ВАЗ-2107 уже уступила место более свежей «Приоре» — ВАЗ-2170 (снятой с производства в 2018 году). Дальневосточные регионы по-прежнему любят «японцев».

В 2019 году произошел переломный момент: количество зарегистрированных в ГИБДД иномарок впервые превысило количество машин отечественных брендов, в минувшем 2020 году разрыв усилился. За год количество зарегистрированных иномарок, произведенных на территории РФ, сократилось на 30% из-за приостановки многих заводов на время пандемийных ограничений и сложностей с поставками компонентов.

В 2016 году доля продаж автомобилей с автоматической трансмиссией в России впервые превысила долю продаж с «механикой», этот тренд сохраняется последние пять лет. По итогам 2020 года 62% российского рынка приходится на АКПП, вариаторы и «роботы». В США, по оценке Edmunds, на механическую трансмиссию приходится всего 13% продаж новых авто. В Европе более экономичные машины с «механикой» по-прежнему популярны и пользуются спросом.

Почти половина всех автомобилей в РФ — 30 млн транспортных средств — с двигателем «Евро-3» (и ниже) либо с неустановленным экологическим классом (как правило, это машины старше 10–15 лет). Судьбу владельцев этих машин власти решают уже не первый год. В ПДД уже ввели запрещающий знак для автомобилей с неэкологическими моторами. ФГУП НАМИ создает систему по присвоению экологического класса старым автомобилям. Первыми городами, где введут запреты для автомобилей с низким «Евро», станут, скорее всего, Москва и Санкт-Петербург.

По статистике видно, как происходит обновления автопарка. В 2015 году в РФ числилось 1,9 млн годовалых легковых авто, сейчас их уже втрое больше. Однако самая массовая категория — это по-прежнему автомобили от 15 лет и старше, их количество сокращается не слишком быстро. Парк 10–15-летних авто последние годы остается примерно на одном уровне.

Больше всего автомобилей зарегистрировано в столичном регионе — 8,3 млн, или 13% автопарка всей страны. За год суммарный прирост в Москве и области составил 2,4%, или около 200 тыс. машин. По уровню автомобилизации Москва далеко не в лидерах: Подмосковье, Свердловская, Челябинская области и другие регионы столицу обгоняют.

В перечень регионов с самым маленьким автопарком попали относительно крупные территории, например Республика Тыва (170 тыс. кв. км) и Магаданская область (462,4 тыс. кв. км). Здесь на каждый квадратный километр территории приходится 0,4 и 0,17 автомобиля соответственно. Всего 14 тыс. машин зарегистрировано на Чукотке, в одном из наименее населенных и наиболее отдаленных регионов.

С каждым годом все меньше людей получает водительские права. Это отчасти объясняется ужесточением правил экзаменов в ГИБДД и посредственным уровнем подготовки (лишь 25% сдают экзамен в городе с первого раза). В 2020 году учиться было просто негде: из-за пандемии несколько месяцев автошколы были закрыты. Интересно, что будет по итогам 2021 года: с апреля вводится новый единый практический экзамен в ГИБДД, «площадки» больше не будет.

Пандемия и экономический спад 2020 года на активность ГИБДД не повлияли. Несмотря на падение трафика на автодорогах, количество вынесенных штрафов за год выросло на 15%. Это объясняется увеличением парка камер и расширением их функционала. Чаще всего комплексы контролируют скорость, а самый популярный штраф — за превышение на 20–40 км/ч (250 руб. со скидкой), поэтому и средняя сумма выписанного штрафа с каждым годом размывается.

Москва и область — лидеры не только по количеству автомобилей, но и по количеству камер и вынесенных штрафов. В 2020 году Московская область впервые стала лидером по объему постановлений — более 30,6 млн штук. По сумме вынесенных штрафов по-прежнему лидирует Москва: более 23 млрд руб. без учета штрафов за платную парковку и стоянку на газоне (каждый на 5 тыс. руб., выносят АМПП и МАДИ).

Иван Буранов