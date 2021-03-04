Прокуратура Кузбасса выявила нарушение срока судопроизводства по делу шахты «Алексиевская»

В Кузбассе региональная прокуратура выявила нарушения «разумного срока уголовного судопроизводства» по делу о невыплате заработной платы работникам АО «Шахта Алексиевская». Начальнику органа предварительного расследования внесено требование об «активизации», сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее следственное управление Следственного комитета по Кузбассу предъявило экс-конкурсному управляющему обвинение в частичной невыплате свыше трех месяцев заработной платы (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ). Уточнялось, что 811 сотрудников предприятия не получили суммарно более 140,8 млн руб. По версии следствия, 63-летний Владимир Максимов с марта по июнь 2020 года не принимал необходимых мер для своевременной выплаты заработной платы.

В начале марта стало известно, что работники обанкроченной шахты стали собирать подписи под обращением к президенту России Владимиру Путину и Совету федерации.

Шахта «Алексиевская» была признана несостоятельной осенью 2017 года. Ее имущественный комплекс безрезультатно выставлялся на торги пять раз.

Екатерина Лукашевич