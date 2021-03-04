Суд вынес решение об изъятии исторического дома Говинга в Выборге в пользу Ленобласти

На заседании 4 марта Выборгский городской суд вынес решение об изъятии дома бывшего книготорговца Говинга у собственника в пользу Ленобласти. Причиной стало доведение постройки до аварийного состояния.

Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации. Отмечается, что инициатором изъятия выступил областной комитет по культуре. «Сейчас наша первоочередная задача — договориться с собственником о цене»,— прокомментировал решение суда председатель комитета Владимир Цой.

После перехода здания в собственность Ленобласти начнется консервация памятника.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что собственником памятника является ООО «СК “Северо-Запад”». Компания проходит процедуру банкротства, здание является залоговым по кредиту. Владелец несколько лет назад согласовал с комитетом по культуре Ленобласти проект первоочередных противоаварийных работ, но фактически их не выполнил. Господин Цой в разговоре с “Ъ-СПб” заявлял, что подобные иски об изъятии объекта у собственника направляются в суд только в случае крайней необходимости. На реставрацию памятника регионального значения может потребоваться до 1 млрд рублей.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Ленобласть судится за дом Говинга».