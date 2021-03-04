Участники Проекта 5-100 в QS World University Rankings by Faculty

Университет Позиции в рейтинге Искусство и гуманитарные науки Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 113 Российский университет дружбы народов 245 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 245 Национальный исследовательский Томский государственный университет 276 Казанский (Приволжский) федеральный университет 343 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 401-450 Инженерные науки и технологии Национальный исследовательский университет ИТМО 160 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 180 Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) 186 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 206 Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 285 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 288 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 307 Национальный исследовательский Томский государственный университет 356 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 401-450 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 451-500 Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) 501-520 Естественные науки Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) 66 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 74 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 159 Национальный исследовательский Томский государственный университет 191 Национальный исследовательский университет ИТМО 256 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 265 Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 311 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 345 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 396 Казанский (Приволжский) федеральный университет 401-450 Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 401-450 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 401-450 Социальные науки и менеджмент Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 48 Российский университет дружбы народов 273 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 334 Национальный исследовательский Томский государственный университет 381 Казанский (Приволжский) федеральный университет 395 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 401-450