Участники Проекта 5-100 в QS World University Rankings by Faculty

|Искусство и гуманитарные науки
|Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
|113
|Российский университет дружбы народов
|245
|Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
|245
|Национальный исследовательский Томский государственный университет
|276
|Казанский (Приволжский) федеральный университет
|343
|Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
|401-450
|Инженерные науки и технологии
|Национальный исследовательский университет ИТМО
|160
|Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
|180
|Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
|186
|Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
|206
|Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
|285
|Национальный исследовательский Томский политехнический университет
|288
|Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
|307
|Национальный исследовательский Томский государственный университет
|356
|Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
|401-450
|Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
|451-500
|Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)
|501-520
|Естественные науки
|Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
|66
|Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
|74
|Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
|159
|Национальный исследовательский Томский государственный университет
|191
|Национальный исследовательский университет ИТМО
|256
|Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
|265
|Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
|311
|Национальный исследовательский Томский политехнический университет
|345
|Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
|396
|Казанский (Приволжский) федеральный университет
|401-450
|Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
|401-450
|Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
|401-450
|Социальные науки и менеджмент
|Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
|48
|Российский университет дружбы народов
|273
|Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
|334
|Национальный исследовательский Томский государственный университет
|381
|Казанский (Приволжский) федеральный университет
|395
|Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
|401-450