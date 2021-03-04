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Участники Проекта 5-100 в QS World University Rankings by Faculty

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Университет Позиции в рейтинге
Искусство и гуманитарные науки
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 113
Российский университет дружбы народов 245
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 245
Национальный исследовательский Томский государственный университет 276
Казанский (Приволжский) федеральный университет 343
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 401-450
Инженерные науки и технологии
Национальный исследовательский университет ИТМО 160
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 180
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) 186
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 206
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 285
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 288
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 307
Национальный исследовательский Томский государственный университет 356
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 401-450
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 451-500
Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) 501-520
Естественные науки
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) 66
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 74
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 159
Национальный исследовательский Томский государственный университет 191
Национальный исследовательский университет ИТМО 256
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 265
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 311
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 345
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 396
Казанский (Приволжский) федеральный университет 401-450
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 401-450
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 401-450
Социальные науки и менеджмент
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 48
Российский университет дружбы народов 273
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 334
Национальный исследовательский Томский государственный университет 381
Казанский (Приволжский) федеральный университет 395
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 401-450
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