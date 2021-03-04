Около 1,2 млн туристов посетили Нижегородскую область в 2020 году

Турпоток Нижегородской области за последние десять лет вырос в два раза – с 614,5 тыс. гостей до 1,2 млн в 2020 году, сообщили в пресс-службе правительства региона. Объем услуг отрасли вырос в три раза до 14,1 млрд руб.

Для сравнения, в год проведения Чемпионата мира по футболу-2018 регион посетили 1,5 млн туристов. Тогда сообщалось, что непосредственно матчи в Нижнем Новгороде посетили 355 тыс. болельщиков, включая 155 тыс. иностранцев.

Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, по прогнозам к 2021 году туристический поток должен был вырасти до 3,1 млн человек.

Анастасия Еремина