В муниципалитете Ярославля в плохой уборке города обвинили экс-мэра Урлашова

На заседании муниципалитета Ярославля во время обсуждения вопроса об уборке улично-дорожной сети города депутат Миша Халтян заявил о том, что причины плохой уборки возникли в то время, когда мэром города был Евгений Урлашов, который сейчас отбывает заключение в колонии по обвинению в получении взятки.

Депутат от «Единой России» Миша Халтян считает, что до того, как в 2012 году, одержав победу на выборах, мэром стал Евгений Урлашов, в городе не было проблем с уборкой. Он напомнил, что в Ярославле действовали два предприятия, занимавшиеся уборкой города — «Спецавтохозяйство» и «Городское дорожное управление».

«С 2012 года начался позор, с приходом бывшего мэра Евгения Урлашова. Мы все свидетели. Начались долги, откаты, закаты. Интересы тех, кто выигрывает. Я говорю о частных компаниях, которые в то время выигрывали аукционы. В конечном итоге мы потеряли ГДУ. САХ загнали в долги на 600 млн руб. пока под контролем муниципалитета не вмешалась прокуратура, КСП и ОБЭП»,— сказал на заседании муниципалитета господин Халтян.

Через некоторое время на выступление Миши Халтяна на своей странице в Facebook ответил сам Евгений Урлашов. Бывший мэр Ярославля написал, что «был неприятно удивлен откровенной грязью и ложью, которую высказал депутат Миша Халтян». Он напомнил, что уже восемь лет не является мэром Ярославля.

«Прошло восемь лет и за уборку города отвечаю не я, а нынешняя власть: ДГХ вместе с подрядчиками и сити-менеджер, так как мэра города народ больше не избирает, его назначают депутаты своим голосованием, в том числе и господин Халтян. Вы избрали чужака-иногородца, для которого Ярославль не является родным городом. Вот они и все депутаты муниципалитета несете за это ответственность, за этот позор в который вы ввергли Ярославль. Не наводите тень на плетень»,— написал господин Урлашов.

Напомним, что Евгений Урлашов находится в заключении с июля 2013 года. Он осужден на двенадцать с половиной лет лишения свободы за взятку. Виновным себя он не признал. Отбывает наказание Евгений Урлашов в исправительной колонии города Рыбинска.