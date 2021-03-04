В Петербурге возбуждено дело о хищении у дольщиков почти 1 млрд рублей

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту крупного мошенничества с деньгами участников долевого строительства. Ущерб дольщиков жилого комплекса «Ломоносовъ». составляет более 920 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, с 2016 года общество с ограниченной ответственностью «Петрострой» заключило 1398 ДДУ, часть денежных средств покупателей жилья была использована застройщиком на иные цели. Ход расследования дела и завершение строительства объекта находятся на контроле петербургской прокуратуры.