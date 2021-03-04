Предупреждение о лавиноопасности в горах Кубани продлили до 6 марта

ГУ МЧС по Краснодарскому краю продлило действие экстренного предупреждения о лавиноопасности, действующее на территории региона.

Согласно прогнозам, угроза схода лавин возможна в горах Кубани, за исключением Сочи, выше 2500 метров с 4 по 6 марта. Спасательные службы предупреждают, что в районах схода лавин не рекомендуется выходить в горы в снегопад и непогоду. Находясь в горах, необходимо следить за изменениями погоды, а также знать в районе своего пути или прогулки места возможного схода снежных лавин.

Предыдущее предупреждение о лавиноопасности было объявлено 1 марта.

Алексей Белянин