В Свердловской области разработают закон о креативных индустриях

Власти Свердловской области планируют разработать закон о креативных индустриях в регионе, в том числе их имущественной поддержке. Об этом на онлайн-форуме «Большой диалог» сообщила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

По ее словам, концепция развития творческих и креативных индустрий, которую разработает Минкульт РФ, поможет в развитии региональной нормативно-правовой базы. «Процесс станет еще успешнее, если будут учтены предлагаемые нами изменения — они закрепляют понятия, которые необходимы для развития института творческих и креативных индустрий»,— отметила госпожа Казакова.

Министр подчеркнула, что уже сейчас в регионе активно реализуются проекты в сфере креативных индустрий. В частности, в ноябре 2020 года президенту Владимиру Путину был представлен проект креативного кластера на заводе в Сысерти. Летом прошлого года на промышленной площадке был создан лекторий, летняя сцена, открыта кофейня, пиццерия. Всего за полтора месяца площадку посетило больше 20 тыс. человек, что ровняется населению муниципалитета, выручка достигала до 500 тыс. руб. в день. В дальнейшем на заводе планируется провести ремонтные работы, а также создать глэмпинг.

Напомним, в середине 2020 года в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) был принят закон о креативных индустриях. Региональное правительство уже одобрило дорожную карту по созданию медиакластера, в который войдет ряд региональных СМИ.

Анастасия Реутова