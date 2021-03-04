Обновленный памятник Ленину в Казани планируют открыть в апреле

Реконструированный памятник Владимиру Ленину в Казани планируют открыть в следующем месяце. Об этом на пресс-конференции заявил глава отделения КПРФ в Татарстане Хафиз Миргалимов.

Напомним, памятник Ленину в Казани сняли 11 октября 2020 года. Отмечалось, что на его ремонт потратят 35 млн руб. Это будет первая реконструкция памятника за 66 лет.

«По памятнику Ленину дело идет к завершению. Мы делаем фотоальбом. Примерно в апреле, до съезда КПРФ, который пройдет 24 апреля или после, с участием руководителя нашей партии этот памятник будет открыт», — отметил господин Миргалимов.

"Ъ-Казань"