Депутаты Эл-Курултай Республики Алтай избирали нового спикера

Председателем Госсобрания — Эл Курултай избран 38-летний Артур Кохоев. За него проголосовали 33 депутата из 40 принявших участие в голосовании. До этого назначения Артур Кохоев возглавлял комитет по экономической, финансовой и налоговой политике. На должность спикера он был выдвинут от парламентской фракции «Единая Россия».

Артур Кохоев родился в Горно-Алтайске, окончил Новосибирскую государственную академию экономики и управления. Трудовую деятельность начал в 2005 году экономистом управления делами правительства Республики Алтай, затем работал в должности ведущего специалиста. Позже был назначен помощником первого заместителя председателя правительства региона, занимал должность замминистра труда республики. С 2019 года – депутат Республики Алтай.

Оксана Павлова