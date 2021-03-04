Сбербанк сократил прибыль в 2020 году

Сбербанк сократил чистую прибыль по МСФО на 10%, до 760,3 млрд руб., следует из годовой финансовой отчетности группы. Этот результат превзошел ожидания аналитиков: согласно консенсус-прогнозу «Интерфакса», они ожидали падение прибыли на 12,6%, до 738,4 млрд руб.

Основным сдерживающим фактором для финансового результата стали повышенные резервы под кредитные убытки, расходы на которые выросли в почти в 4,6 раза, до 484 млрд руб. В то же время за прошлый год Сбербанк увеличил кредитный портфель на 15%, до 25 трлн руб. Активнее всего вырос розничный кредитный портфель — на 18%, до 9,3 трлн руб., и, по оценке банка, его доля в совокупном ссудном портфеле выросла до «рекордных 37,2%».

Корпоративный кредитный портфель без учета валютной переоценки увеличился на 9,3%, до 15,7 трлн руб. Чистые процентные доходы выросли на 13,6%, до 1,6 трлн руб., комиссионные — на 11%, до 552,6 млрд. На фоне развития экосистемы «Сбер» в 2,7 раза увеличил выручку от нефинансового бизнеса, до 71 млрд руб. В то же время рентабельность капитала снизилась и составила 16,1% (–4,4 процентного пункта).

Подробнее об отчетности банка — в публикации “Ъ” «Сбербанк легко "переболел" 2020 год».

Отдел финансов