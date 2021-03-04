Red Hat: 90% IT-компаний использует ПО с открытым кодом

Подавляющее большинство технологических компаний использует в своей работе программное обеспечение с открытым кодом: 90% в 2020 году против 89% в 2019-м и 83% в 2018 году. Такие данные представила компания—разработчик облачного ПО Red Hat в своем ежегодном докладе. В проведенном Red Hat опросе приняли участие 1250 представителей IT-компаний из разных регионов, включая Северную и Южную Америку, АТР и Европу.

Что касается сфер применения, выше всего доля ПО с открытым кодом при создании компьютерных сетей — 54% (в этой сфере применение такого ПО существенно выросло — c 36% два года назад). Также ПО с открытым кодом активно применяется в сфере создания и управления базами данных (53%) и в безопасности (52%). 79% опрошенных прогнозируют рост использования ПО с открытым кодом в наиболее новых и быстро развивающихся сферах. Это, например, периферийные вычисления и интернет вещей (в 55% случаев используется такое ПО, через два года, по прогнозам, эта доля вырастет до 72%), а также ИИ и машинное обучение (48% и 65% соответственно).

В целом авторы доклада, который выпускается уже третий год подряд, отмечают тенденцию расширения использования ПО с открытым кодом корпорациями в противовес применению проприетарного ПО: ПО, принадлежащего создателям, которые имеют монополию на его использование. Среди преимуществ ПО с открытым кодом многие опрошенные назвали более высокое качество ПО (35%), доступ к свежим инновациям (33%) и более высокий уровень безопасности (30%). Недостатками такого ПО, в свою очередь, называли недостаточный уровень его поддержки (42%), проблемы с совместимостью (38%) и беспокойство по поводу безопасности кода (35%).

Яна Рождественская