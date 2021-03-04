НПЦ «Недра» инвестируют 752 млн рублей в разведочное бурение в Красноярском крае

Компания НПЦ «Недра» приобретет оборудование для глубокого разведочного бурения на нефть и газ на скважине Канандинская в Красноярском крае. Инвестиции в проект составят 751,8 млн руб. Из них — 203 млн руб. могут быть предоставлены Фондом развития промышленности (группа ВЭБ.РФ). Средства фонда могут пойти на оплату части аванса по договору лизинга. Инвестиции самого предприятия составят 122,5 млн руб., остальное предоставит финансовый партнер заемщика АО «ЗЕСТ». НПЦ «Недра» — структура холдинга «Росгеология», выполняет работы по бурению и исследованию глубоких опорных, параметрических, поисковых, разведочных и специальных скважин.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2019 году составила 2,8 млрд руб., прибыль — 43,3 млн руб.

Оксана Павлова