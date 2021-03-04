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Верховный суд перечислил уважительные причины для неуплаты алиментов

Уважительной причиной для неуплаты алиментов могут считаться случаи, когда человек не может выплачивать средства независимо от своей воли, разъяснил Верховный суд в подготовленном постановлении пленума. Например, это болезнь, невыплата зарплаты, служба в армии.

Когда причина является уважительной:

  • неуплата алиментов произошла независимо от воли человека, например в связи с болезнью или нетрудоспособностью;
  • алименты не были выплачены по вине других лиц: в связи с невыплатой зарплаты, задержкой или неправильным перечислением банком сумм по алиментам;
  • произошли обстоятельства непреодолимой силы;
  • прохождение службы в армии по призыву.

Суд подчеркнул, что, если человек не согласен с размером алиментов, это не является уважительной причиной, чтобы их не платить. Оспорить размер алиментов можно в суде. Также гражданин не освобождается от уплаты алиментов, если он живет с человеком, которому положены алименты. В случае если человек находится в местах лишения свободы, его также автоматически не освобождают от алиментов. В этом случае суд должен выяснить, не привлекали ли его к оплачиваемому труду, не отказывался ли он от работы без уважительной причины.

«Лицо, обязанное уплачивать алименты, подлежит привлечению к административной ответственности и в том случае, если установлен факт умышленной неполной уплаты им средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, то есть уплаты алиментов в размере меньшем, чем это предусмотрено судебным актом или соглашением об уплате алиментов, поскольку данное обстоятельство является их нарушением»,— отмечается в постановлении пленума Верховного суда (цитата по ТАСС).

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