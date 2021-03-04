Мощный тайфун обрушился на восточную часть Чукотки

Под действие сильного циклона попала восточная часть Чукотского автономного округа, в том числе Анадырь и его окрестности. По информации окружного УГМС, порывы восточного ветра в столице региона достигают 27–32 м/с, а на побережье — порывы до 37–42 м/с. Из-за сильной метели видимость не превышает 50 м. Штормовым ветром уже сорвало кровлю со здания Анадырского таможенного поста, ее фрагменты повредили окна соседнего дома и припаркованные у его подъездов автомобили.

Большинство учреждений в четверг не работают, местные власти объявили так называемую актировку — оплачиваемый выходной из-за неблагоприятных погодных условий. Закрыты отделения Сбербанка и АТБ, большинство магазинов прекратили работу досрочно, отменены занятия в школах и других учебных заведениях, закрыты детсады.

Главное управление МЧС по ЧАО настоятельно рекомендовало жителям не передвигаться по населенным пунктам, тем более не покидать их пределы. С утра закрыта ледовая переправа через Анадырский лиман, которая соединяет столицу региона с поселком Угольные Копи, где находится аэропорт Угольный имени Юрия Рытхэу. Сам аэропорт закрыт, отменены все внутрирегиональные рейсы «ЧукотАВИА», а также рейсы S7 из Владивостока и «Якутии» из Хабаровска.

Как ожидается, завтра ветер несколько ослабнет.

Ирина Тимофеева, Анадырь