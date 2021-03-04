Экс-глава ЛВЗ Омска получил тюремный срок за неуплату 1 млрд рублей налогов

Сегодня в Омске завершился суд над бывшим гендиректором ООО «Ликеро-водочный завод "Оша"» Андреем Аверченко, который обвинялся в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 1,1 млрд руб. Об этом рассказала официальный представитель регионального управления Следственного комитета РФ Лариса Болдинова.

По версии следствия, в 2014-2015 годах топ-менеджер сокрыл выручку предприятия от реализации неучтенной алкогольной продукции — около 53 млн л пива. Он включал в декларации заведомо ложные сведения о сумме налогов, подлежащих уплате.

Недоимка по НДС и акцизам составила более 1,1 млрд руб.

В отношении Андрея Аверченко возбудили дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере), с обвинением он не согласился.

Как сообщил старший помощник прокурора Омской области Дмитрий Павленко, с учетом первого приговора (в 2018 году топ-менеджер получил три года колонии за махинации с налогами) экс-директору завода присудили пять с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В декабре 2020 года работники ООО «Оша», находящегося в конкурсном производстве, пожаловались президенту РФ на претензии со стороны налоговой инспекции. По их мнению, ФНС несправедливо насчитала предприятию 2,3 млрд руб. долгов за якобы заниженную выручку и реализацию неучтенной алкогольной продукции в 2014–2015 годах.

Илья Николаев