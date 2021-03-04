Парламент согласовал кандидатуру на должность заместителя председателя правительства

Депутаты Госсобрания Республики Алтай утвердили на должность замредседаеля правительства, единого аппарата главы и правительства Республики Алтай Михаила Маргачева. «За» проголосовали все 40 присутствующих.

«Спасибо за оказанное высокое доверие, приложу все силы, чтобы оправдать доверие главы и вашу поддержку. Только совместным трудом мы сможем вывести республику на новый уровень развития»,— сказал господин Маргачев.

На этом посту он сменил Анатолия Донского, который в начале декабря 2020 года написал заявление об увольнении по собственному желанию. До этого обязанности руководителя аппарата исполнял один из заместителей Александр Сафронов.

С 2001 по 2008 год господин Маргачев служил в органах внутренних дел. После занял пост замглавы Чойского района по социальным вопросам, позже — первого заместителя главы. С 2016 года по 2018 год занимал должность заместителя председателя правительства. В том же году перешел на пост главы Чойского района.

Юлия Сасевич