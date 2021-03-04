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Умер ученый Александр Дудоров, исследовавший челябинский метеорит

Скончался заведующий кафедрой теоретической физики физического факультета Челябинского государственного университета, профессор Александр Дудоров. Ему было 74 года. Выдающийся астрофизик внес существенный вклад в науку, последние его исследования были связаны с метеоритом «Челябинск», сообщает пресс-служба ЧелГУ.

Александр Дудоров окончил Казанский государственный университет в 1971 году и получил диплом с отличием по специальности «Астрономия». После окончания аспирантуры в Астрономическом совете Академии наук СССР работал в Башкирском государственном университете, с 1978 года – в Челябинском госуниверситете. В ЧелГУ ученый организовал кафедру теоретической физики и более 35 лет был ее заведующим. В 2005-2008 годах был деканом физического факультета. Является автором более 200 научных и методических работ.

«Александр Дудоров был одним из пионеров теоретических исследований магнитогазодинамических процессов в межзвездной среде и основал в ЧелГУ научную школу по теме звездообразования. Являлся экспертом в области численного моделирования в астрофизике. Вместе с коллегами и учениками разработал теорию остаточного магнитного поля, в которой магнитное поле молодых звезд рассматривается как индукционно усиленное магнитное поле протозвездных облаков. Александр Егорович сыграл ведущую роль в теоретических и полевых исследованиях метеорита “Челябинск”»,– говорится в сообщении университета. Результаты исследований опубликованы в серии научных статей и изложены в монографии «Челябинский суперболид». За вклад в изучение метеорита Международный астрономический союз присвоил астероиду главного пояса 8795 (1981 E09),открытому в 1981 году, имя Dudorov. Удостоен премий «Hooker Distinguished Visiting Professor» и имени Роберта Годдарда за вклад в изучение Челябинского болида, награжден медалью «За активное участие в международном научном сотрудничестве» Академии наук.

Информация о прощании с профессором появится позже.

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