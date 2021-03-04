Дополнительные рейсы в Сочи запустят из Стригино в марте

Из нижегородского аэропорта Стригино (входит в холдинг «Аэропорты регионов») в марте запустят дополнительные рейсы в Сочи, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Таким образом, частота рейсов по этому направлению увеличится до семи раз в неделю.

Авиакомпания «Россия», которая сейчас летает из Нижнего Новгорода в Сочи по субботам, с 4 марта начала выполнять дополнительные рейсы по четвергам (вылет в 00:05). С 6 марта перелеты по этому направлению начнет выполнять авиакомпания «Икар». Самолет будет вылетать из Стригино по субботам в 13:40.

Кроме того, из Нижнего Новгорода в Сочи рейсы выполняет авиакомпания Nordwind — по понедельникам, вторникам, средам и пятницам.

Анастасия Еремина