Привитым от COVID-19 жителям Алтайского края начали выдавать нагрудные значки

Жители Алтайского края, прошедшие полный курс вакцинации против коронавирусной инфекции (две прививки), получают значок «Я привит от COVID-19», сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона. Этот социальный проект, по мнению министерства, должен напомнить гражданам о важности прививок от коронавируса.

В создании значков приняли участие студенты Института архитектуры и дизайна АлтГТУ, разработавшие несколько вариантов дизайна. Первая партия значков выпущена в количестве 400 шт. Сейчас их выдают в мобильных прививочных комплексах Барнаула.

В прививочной компании Алтайского края участвует 81 медицинская организация. По состоянию на 3 марта вакцину получили уже 57 157 человек, из которых 19 069 поставили обе прививки. Более половины всех привитых — люди старше 60 лет. Для них в крае все еще действует режим самоизоляции, продленный до 6 марта.

Юлия Демкина